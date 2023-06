Alejandro Sanz volvió a hablar de su salud mental: "Sigo en mi proceso"

Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo.

Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo.

Nos vemos en los escenarios con el alma… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 26, 2023

Alejandro Sanz se refirió nuevamente a su salud mental en redes. A fines de mayo y en medio de su tour mundial, el cantante español había compartido que no se encontraba pasando un buen momento y recibió múltiples mensajes de apoyo y preocupación de sus seguidores. El gesto del artista motivó a otros famosos a hablar de que está bien no estar siempre bien y mostrarse vulnerables.Nuevamente en Twitter, Sanz, volvió a hablar de su estado. “Aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo”, comenzó diciendo, en un mensaje que enfatiza que el camino al bienestar no es lineal.Después, sumó una referencia a su música y valoró nuevamente el apoyo de sus fans. “Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción ‘Se vende’? Bueno, pues no vendo”, agregó en referencia a su tema de 2012, en el que canta: “Se vende un alma nueva sin usar, se vende”. Cerró el tuit con un mensaje directo a su público: “Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición”.