Laura Ubfal y Susana Roccasalvo demostraron que siguen enfrentadas

Susana Roccasalvo le dedicó unos minutos de su programa Implacables a hablar de su colega, Laura Ubfal, con quien mantiene un enfrentamiento desde hace muchos años.“Voy a ser lo más escueta posible porque, realmente, a mí esto me molesta. El jueves pasado, a la colega Ubfal le preguntaron en un programa si me iba a votar para que sea presidenta de APTRA -que no lo va a poder hacer porque no me voy a presentar- y dijo que no porque yo soy una mala persona”, comenzó diciendo la conductora.

“Pero ahora empezó a descalificarme como periodista. No necesito el aval de ella. El aval me lo da este canal y este lugar, y los años que hace que estoy conduciendo. También dijo que no sé nada de teatro y yo no soy critica de teatro. Yo promociono el teatro desde acá, lo potencio y después voy a verlos. Lo único que sabe la señora Ubfal es descalificarme. Siempre son descalificaciones de esta señora hacia mí. Siempre. Tema terminado”, continuó.Sin embargo, después le pidió disculpas por un comentario que había hecho varios años atrás, en referencia al cuerpo de Ubfal. “¿Tengo que pedir disculpas? Pido disculpas. Disculpame, Laurita, querida. Era otro contexto”, manifestó.Por su parte, Laura le aceptó las disculpas e hizo un posteo e Twitter: “Siempre se está a tiempo. Muchos años después llegaron las disculpas de Susana Roccasalvo. Son aceptadas. Como no tiene Twitter, que alguien se lo cuente”.Luego estuvo en Intrusos y apuntó con todo contra Roccasalvo: “Es una reacción de mala persona. Yo no la votaría como presidenta de Aptra. Le di demasiada fama a Roccasalvo y ella no se ha actualizado ni en la profesión ni en la vida, hace notas vintage. Ha tenido reacciones violentas con mucha gente. ¿A qué periodista formó?”.