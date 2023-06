Subastarán icónico sweater de Lady Di: cuesta entre 50 y 80 mil dólares

Un icónico sweater rojo que perteneció a la fallecida princesa Diana de Gales, decorado con un caprichoso motivo de ovejas en blanco y una sola en color negro, saldrá a la venta a través de la casa Sotheby's en septiembre, durante la Semana de la Moda de Nueva York, con un estimado de entre 50.000 y 80.000 dólares.La prenda de lana, que sale por primera vez a la venta, encabezará la oferta inaugural de íconos de la moda de la subastadora, que la ofrecerá on line desde el 31 de agosto hasta el el 14 de septiembre, durante la Semana de la Moda de Nueva York, y además se exhibirá en esa misma ciudad a partir del 7 de septiembre.En junio de 1981, recién comprometida, Diana Spencer asistió a uno de los partidos de polo de verano del entonces príncipe Carlos, vistiendo un suéter rojo decorado con un caprichoso motivo de ovejas en blanco y una sola en negro, de la marca Warm & Wonderful."El suéter pronto arrasó en todo el mundo, creando un gran momento cultural y viral", señalaron desde la casa de subastas sobre aquel momento que dio que hablar entre los medios globales, los críticos de moda y el público en general.Unas semanas después de esta primera salida de Lady Di, las artistas fundadoras de la marca -Joanna Osborne y Sally Muir- recibieron una carta oficial del Palacio de Buckingham en la que se les explicaba que Diana había dañado su adorado suéter de oveja y había pedido que lo repararan o lo reemplazaran.Entonces, se tejió un suéter nuevo y, más tarde, las diseñadoras recibieron correspondencia adicional del Palacio: una carta de agradecimiento de su secretario privado, Oliver Everett.Como princesa de Gales, la madre de William y Harry usó el suéter en varias otras ocasiones, lo que siempre provocó una gran cantidad de comentarios de la prensa e hizo que el diseño fuera increíblemente popular en el Reino Unido y en todo el mundo.Lo que muchos se preguntaban entonces era qué cautivaba tanto a Diana Spencer de aquel tejido: si sentía una conexión con la oveja negra solitaria, con respecto a su compleja relación con la familia real, o si podía interpretarse como un guiño a la historia agrícola británica y una celebración del campo.Un suéter de oveja Warm & Wonderful del mismo diseño ahora reside en la colección permanente del Museo Victoria and Albert de Londres, mientras que muchos habrán visto una réplica del mismo en la cuarta temporada de la serie de Netflix, "The Crown", utilizado por la actriz Emma Corrin.