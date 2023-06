Florencia Peña cambió drásticamente su look y quedó casi irreconocible

Florencia Peña se caracterizó por su larga cabellera rubia, sin embargo, en las últimas horas compartió el drástico cambio de look al que se sometió.En el video que subió a su cuenta, se la puede ver morocha de raíz y con un corte mucho más rebajado y con flequillo. “No voy a llorar, ya lloré mucho”, fue lo que dijo la actriz cuando le preguntaron cómo se sentía.Ella se había dejado de teñir de platinado para optar por un color castaño que le permitiera no dañar tanto el cabello.Sin embargo, el cambio de tono no fue suficiente para la nueva jurado de Got Talent Argentina. Días después de volver de sus vacaciones en Tulúm con su familia, pasó por la peluquería y se hizo un corte de pelo.“No voy a llorar, ya lloré mucho anoche. Pero bueno, es una decisión que había que tomar. ¡Qué estupidez!¡Señora!”, dijo la actriz en el video, que compartió en sus redes sociales, mientras su estilista, George Rodríguez, hacía su trabajo.Minutos antes de someterse al drástico cambio, había explicado por qué había decidido esto: “Cuando digo me lo voy a cortar el pelo, me lo voy a cortar, porque yo no me ando con chiquitas. Vamos a cortar el pelo y que Dios nos acompañe. Cortá bien, no metas tijera al p. . . Odio tener el pelo corto, pero necesito que crezca sano y fuerte”.