Silvina Escudero confirmó que la cirugía a la que se sometió fue “un éxito”

Silvina Escudero tuvo que ser operada para sacarse uno quistes que le encontraron cuando se hizo un control ginecológico y que llamaron la atención en la ecografía. Si bien a veces los quistes se disuelven solos, en esta oportunidad sus médicos le indicaron que debía ser intervenida quirúrgicamente.



En diálogo con Noticias Argentinas, la bailarina contó que, afortunadamente, todo salió muy bien y que ya recibió el alta para continuar con la recuperación en su casa: “Salió todo bárbaro, la cirugía fue un éxito. Ya me dieron el alta”.



Silvina estuvo acompañada por su marido, Federico, que se quedó toda la noche cuidándola en la habitación del Sanatorio Finocchieto. “Mi marido se quedó toda la noche internado conmigo. Me cuidó un montón”, dijo la bailarina, quien sintió el amor de su círculo íntimo: “Vinieron mis amigos para verme después de la cirugía, me llamaron todos. Me siento muy acompañada”.



Silvina Escudero fue operada en el Sanatorio Finocchieto por el doctor Alejandro Polaino, a quien ella calificó como “un genio”. La cirugía consistió en sacarle “unos quistes que encontraron y que se venían estudiando”.



Cuando se recuperé, Escudero retomará sus estudios. Está cursando el segundo año de la carrera de locución y tiene una propuesta para hacer radio, que espera poder concretar en el corto plazo.