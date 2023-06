Wanda Nara hizo un picante posteo y la acusaron de copiar a La China Suárez

Wanda Nara y Mauro Icardi dejaron atrás sus conflictos y viajaron los dos solos a Brasil para tomarse unos días de descanso. Desde allí, compartieron diferentes fotos en las que se los ve unidos y celebrando su amor.Sin embargo, en las últimas horas la mediática subió una peculiar postal desde la playa y, al instante, en las redes sociales la acusaron de copiar a la China Suárez -con quien Mauro habría tenido un affaire-. Es que semanas atrás, la actriz también se instaló en el país vecino y subió una imagen sacada desde el mismo ángulo.“Cualquier coincidencia con las historias de la China es mera coincidencia... O hay alguien que no soltó”, escribió Pochi, la dueña de la cuenta Gossipeame. Fue la propia influencer del espectáculo quien expuso esta similitud entre ambas fotos, donde se puede ver una bandera roja de “alto riesgo” y el mar de fondo.“Mi chico”, dice en la publicación que la empresaria de cosméticos subió a su perfil, donde también mostró a Mauro Icardi tomando sol, por lo cual podría tomarse como una indirecta para la ex Casi Ángeles. “La segunda es la misma que subió la China”, “Copiándole a la China, no podés”, “Qué bajeza, Wanda”, fueron algunos de los comentarios que recibió por la segunda foto donde se ve la señal de guardavidas.Tal como sucedió en medio de su anterior distanciamiento, cuando intentaron recomponer su matrimonio en Islas Maldivas, la pareja apostó en esta oportunidad por darse una escapada romántica a Brasil, específicamente a la ciudad de Río de Janeiro.Tanto Wanda Nara como Mauro Icardi postearon las primeras instantáneas de su paso por tierras cariocas en sus respectivas cuentas en Instagram. La pareja optó por trasladarse en avión privado, y en pleno vuelo compartieron una romántica cena con comida japonesa y copas de champagne para brindar. Ya en el país vecino, decidieron visitar los famosos circuitos de playas de Copacabana e Ipanema y relajarse frente al mar.Una de las fotos que compartió el futbolista llamó la atención de sus más de 10 millones de seguidores. En la misma, se detalla al matrimonio al borde de la pileta del hotel en el cual se hospedan. Al pie de foto, en el lado derecho, Icardi le dedicó un tierno mensaje a su esposa: “Eu amo a voce”, en español simple “Te amo”, y aunque Wanda reposteó, no devolvió el gesto.Este paseo a tierras brasileñas solo tendrá lugar por este fin de semana, tal como lo expuso la hermana de Zaira Nara. El plan que junto al deportista desean seguir es el de descansar, pasar tiempo de calidad en pareja y recargar energías para encarar todos sus compromisos laborales.