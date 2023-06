Revelan qué dijo el novio de Sofía Jujuy al filtrarse fotos de su infidelidad

Espectáculos Coti Romero le contó a Sofía Jujuy la situación que atraviesa tras su separación

Luego de estar un mes aislada en Croacia por su participación en un reality, Sofia “Jujuy” Jiménez volvió a tener conexión con el mundo virtual y su reinserción no fue como esperaba, ya que al mirar las redes sociales vio las fotos comprometedoras de quien era su novio, Bautista Bello. En una secuencia de imágenes se lo observó a los besos a una joven en Brasil. En medio del dolor, la modelo hizo un desgarrador descargo, mientras Yanina Latorre dio a conocer la reacción del reconocido polista.Desbordada por el llanto, la modelo indicó que continuará con sus vacaciones en Europa y aseguró que seguirá, día a día, construyendo “la vida linda que tiene” y por la que tanto se esfuerza. Más tarde, en otra publicación, aun en shock, detalló que un plan de vida quedó destruido por el accionar de Bautista: la idea de conformar una familia y compartir sus días juntos se esfumaron con dolor.Respecto a Bello, se desconoce si ya emprendió viaje de vuelta a la Argentina tras sus vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, o si voló hacia el reencuentro en Europa planeado con la modelo en búsqueda de una reconciliación. Sin embargo, Yanina Latorre en LAM (América), luego de resumir la situación ocurrida y tras criticar el accionar de la modelo al exponerse, aseguró que el polista fue contactado por la prensa: “Dijo ‘Agradezco el interés pero no tengo nada que decir’. Lo amo”.Efectivamente, en un corto diálogo con Ciudad Magazine, el joven expresó que no estaba en condiciones de hablar sobre lo ocurrido. También, el silencio se hizo presente en sus redes sociales, donde suele tener una postura muy activa.Con su grupo de amigos, Bautista Bello comenzó sus vacaciones en Río de Janeiro y las continuaría con Jujuy en Europa, un regalo por parte de la modelo. Pero en el país vecino, el joven polista no tuvo reparos en relacionarse con una mujer. Encima, fue captado justo al momento del beso.En un detallado rastreo de información, la cuenta @gossipeame recolectó la secuencia de la situación -la compartió en Instagram- y confirmó que a pesar de que en la foto del beso la cara del joven en cuestión estaba tapada por las manos de la involucrada, se trataba de él por la coincidencia de la vestimenta que lució en aquella noche.Asimismo, desde un principio se supo que esa mujer no se trataba de Sofía, ya que el aspecto físico no coincidía y tampoco el destino donde se encontraba la modelo. Rápidamente, la publicación en redes sociales se viralizó y llegó hasta Jiménez, quien decidió terminar la relación. (La Nación)