Un campeón del mundo y su mujer lucen sus lomazos mientras vacacionan

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni son una de las parejas más activas en las redes sociales del mundo del fútbol. El campeón mundial y su mujer, que el diciembre del año pasado celebraron una boda a puro lujo, se encuentran de vacaciones en la paradisíacas playas de Indonesia y compartieron postales con sus apuestas de alto verano.Calvagni, que se destaca como influencer de moda y fitness en su perfil de Instagram, publicó una acaramelada postal junto a su enamorado, a la orilla del mar. Fanática de los trajes de baño diminutos, esta vez eligió un diseño fucsia de corpiño triangular, bombacha colaless, breteles finos que se cruzan en al abdomen y pequeñas arandelas: todos los caprichos del momento en una sola apuesta.El pelo al natural pasado por agua y un par de anteojos de sol con marco blanco, infaltables en todos sus looks de playa, completaron la apuesta. El futbolista, que actualmente se desempeña en el Olympique de Lyon de Francia, se mostró clásico y a puro lujo con un short de baño negro firmado por Versace, con el monograma de la firma en el elástico de la cintura. Esta no es la primera vez que el deportista elige la firma italiana para un look de playa, sin dudas una de sus favoritas.Además de las fotos, la influencer compartió algunos videos, sola y junto a su marido, mientras se adentraban en el mar de la paradisíaca playa. “No les explico lo que es este lugar”, escribió maravillada y se llenó de likes.¿La ubicación exacta? Las postales fueron tomadas en Pink Beach, en la Isla Komodo.No todo son jornadas de sol y mar para la pareja en sus vacaciones. En el mismo posteo, Calvagni incluyó un par de fotos de un paseo en un monte y los dos marcaron tendencia con apuestas sporty en versión monocromo.El futbolista apostó al lila pastel de pies a cabeza en un conjunto oversized de remera clásica de manga corta y cuello redondo, short al tono y zapatillas deportivas blancas. Su mujer se lució con un delicado equipo total white de corpiño deportivo y minishort que también combinó con zapatillas, describió el portal