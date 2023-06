Condenaron a Alejandro Sanz a pagar más de 3 millones de dólares

Alejandro Sanz se encuentra en plena gira mundial presentando su música, pero no para de recibir malas noticias, especialmente en el aspecto económico. Según aseguró el diario El Mundo, en España lo condenaron a pagar 3.275.000 dólares por no hacerse cargo de los préstamos bancarios que pidió al Total Bank de Florida para comprar dos inmuebles en Estados Unidos.



Esta sentencia ratifica la emitida hace dos años en la Corte de Miami, ya que los problemas de Sanz vienen de hace varios años y no parecerían mejorar. En febrero de 2020, el músico despidió a su asesor por mala gestión y sus abogados cedieron propiedades del artista para cancelar sus deudas, por un total de 9.475.367 dólares. Lo cierto es que si no paga esta deuda, podría enfrentar el embargo de algunas de sus marcas registradas y dos propiedades que tiene en España. Por eso, decidió poner a la venta una de ellas.



No es por nada que Sanz se encuentra deprimido y lo viene expresando hace varios meses desde sus redes sociales, sumado a su reciente separación de Rachel Valdés. "Solo tenemos un dilema que resolver: o nos rompemos como el cristal o nos forjamos el hierro. No es tan fácil elegir porque la mente nos pide rendirnos pero el corazón quiere seguir latiendo. Mírame... hey tú... mírame... estamos vivos. Vamos a seguir viviendo", fue el posteo más reciente que hizo en Twitter.



“Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que sólo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo”, aclaró Sanz.