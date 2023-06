Sofía Aldrey declaró ante la justicia por chats entre Fede Bal y varias famosas

Luego que se filtraran chats de las supuestas infidelidades de Federico Bal en medio del escándalo de su separación con Sofía Aldrey, el caso llegó a la Justicia. Estefanía Berardi, una de las mujeres que se vieron involucradas, demandó a la ex de Bal por haber compartido los chats.



En las últimas horas, Ángel De Brito compartió en sus redes sociales que Aldrey habría declarado en la justicia por los chats. “La ex de Fede Bal desconoce en la justicia los chats que mostró Intrusos”, escribió el conductor de LAM.



Además, mostró la declaración de la defensa de la empresaria marplatense: “La Srta. María Sofía Aldrey, surge de modo expreso y claro que la nombrada desconoce los chats y mensajes difundidos en el programa INTRUSOS, como así también la forma en que los mismos llegaron a las manos de la producción o conducción del programa INTRUSOS'”.



Los abogados de Aldrey aseguraron que desconocen como Marcela Tauro consiguió los chats entre Fede Bal y sus supuestas amantes. “No tuvo injerencia en las manifestaciones efectuadas por la Sra. TAURO en dicho programa, las que desconocía, hasta tomar conocimiento de la presente causa y observar el contenido de los mismos”, describieron.



Y agregaron: “Esta querella afirmó que ignora la forma en que han sido obtenidos los chats en cuestión, los que se me atribuyen, para su posterior difusión pública en el programa Intrusos”.



Ángel De Brito aclaró cuál es el origen de la demanda judicial que enfrenta la ex novia de Bal y Yanina Latorre. “Esto surge de la demanda que le hizo Estefi Berardi a Sofía Aldrey y Yanina Latorre #LAM. Otro programa tranquilo para esta noche”, explicó.



Berardi, quien asegura que los chats filtrados son falsos y niega haber tenido una relación con el hijo de Carmen Barbieri, cuenta con el asesoramiento legal de Fernando Burlando y Federico Bal habría intentado convencer al abogado de no demandar a su ex. “Fede le habría pedido a Burlando que levantara la denuncia de Estefi contra Sofía”, aseguró Yanina Latorre.



La respuesta de Estefi Berardi a las declaraciones de Sofía Aldrey

Luego de que se filtraran las declaraciones de Sofía Aldrey a la Justicia, Estefanía Berardi aseguró que la ex de Bal “miente”. “Ella dice que no capturó los chats.. me parece que está mintiendo Sofía, porque ella fue la que los pasó”, señaló Berardi en ‘Mañanisima’.



Por otra parte, Pampito explicó cómo comenzó la demanda. “Es una tremenda novedad lo que acaba de publicar Ángel. Estefi inicia una acción legal por estos chats que se difunden, que supuestamente son chats privados, que le dañan la imagen a Estefi. Hace un pedido a la Justicia, que arranca a investigar, la citan a Sofía Aldrey, porque Yanina Latorre, en su momento en 'LAM', dijo 'estos chats a mí me los pasa Sofía Aldrey'”, comentó el periodista.



Y añadió: “Es la que empieza a difundir este material, o sea, la culpable de dañar la imagen de Estefi sería Sofía. La Justicia la llama y Sofía dice 'no, yo no capturé ningún chat de Fede Bal y no le pasé nada a nadie'. Entonces, ahí la Justicia sigue investigando. En mi opinión, no sé si Sofía está diciendo toda la verdad”. (NA)