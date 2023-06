Las fotos más osadas de Zaira Nara para promocionar sus labiales

Zaira Nara no deja de sorprender con cada posteo. Esta vez, la hermana de Wanda Nara estuvo al frente de una nueva producción de fotos que produjo sorpresa.La morocha se centra en sus proyectos laborales. Desde hace varios meses, ha lanzado su línea de cosméticos llamada “Zaira Beauty” y también se ha convertido en el rostro de varias marcas reconocidas.En esta ocasión, compartió varios posteos en su cuenta de Instagram donde se mostró con distintos looks que le sirvieron para ser el centro de atención. Un conjunto de lencería color crema y al mejor estilo clásico colonial, fue lo primero que usó para dejarse ver mientras maquillaba sus labios.Algunas horas después, compartió las imágenes más comentadas de las redes. En este caso, Zaira posó con ropa rosa con un estilo infantil.Por último, promocionó el labial “Be my kiss” con un body marrón que combinó con el maquillaje completado por su producto de la marca Zaira Beauty. Es así que provocó y causó calor en quienes la vieron en esas fotos, pero también mucho enojo.