Agredieron a Marixa Balli mientras intentaba recuperar un perro robado

Hace algunos días, Marixa Balli sorprendió al aparecer en un operativo policial para buscar un perrito que había sido robado. En ese entonces, reveló que trabaja junto a la ONG UFEMA en la lucha contra el maltrato animal.Por eso, no dudó en intervenir en un tenso cruce entre personas que discutían en la puerta del canal América, donde ella trabaja como panelista de LAM. Increpó a un hombre y le sacó de la mano la correa del perro para acercárselo a la familia que reclamaba que era de ellos. El perro movió la cola, pero el hombre que llevaba el perro afirmaba que era suyo. Fue entonces cuando comenzaron los gritos y los empujones.Tuvo que intervenir la Policía y Marixa se encargó de grabar todo lo ocurrido y publicarlo en sus redes sociales. “La perrita tiene las mismas marcas, tiene el mismo cuello, está muy asustada y lastimada”, detalló la exvedette, tras recuperar a Sasha, la pitbiull que estuvo “perdida” durante 20 días.“Nunca me habían tirado al suelo de esa manera, con esa agresión. No pensó que iban a aparecer los dueños, él se la quería quedar”, explicó Balli.“Vivimos una situación muy fea. Me empujaron, me tiraron al suelo. Lo vieron todos los compañeros de LAM, un papelón. Está muy shockeada, yo estoy muy emocionada porque volvió con sus dueños. El canal llamó enseguida a la Policía, hubo todo un equipo ayudando. Lamentablemente, este chico estaba muy agresivo”, agregó.“Nadie se lo quería sacar, pero el perro era de Maira. Jamás nos pasó, pero creo que a veces no mido porque no me gusta la injusticia”, concluyó Marixa.