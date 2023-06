Silvina Escudero deberá someterse a una cirugía y brindó detalles

Días atrás, Silvina Escudero anunció que debería someterse a una cirugía pautada con antelación. Por esta razón, habló con Pronto y reveló los motivos de su paso por el quirófano.



"Me internan porque me tengo que operar de unos quistes. El jueves pasado me dijeron que capaz me operaban y al día siguiente, me dieron fecha y quirófano", comenzó diciendo la bailarina. Si bien no quiso revelar demasiados detalles, informó: "No quiero dar demasiados detalles, es algo mío pero te puedo decir que me voy a quedar en principio, hasta el viernes que es cuando me darían el alta".



"Estoy bien aunque me asusta un poquito enfrentar una cirugía, creo que como a cualquiera, pero igual voy tranquila. Trato de enfocarme en todo lo positivo que se viene", contó sobre los temores que tiene.



Además, aprovechó para anunciar cuáles son sus proyectos de cara al futuro luego de participar de Pasaplatos famosos (El Trece): "Además sigo cursando el segundo año de la carrera de Locución donde me va muy bien y sigo a full trabajando con mis redes. Hace poco retomé Tik Tok, que era algo que había empezado en pandemia y dejé stand by. También me sumé a la movida Only Fans de pies, que era algo re loco que me pedían mucho". (Exitoína)

