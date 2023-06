Adrián Suar reveló detalles íntimos de su separación con Griselda Siciliani

Adrián Suar vivió varios romances públicos que dejaron una marca en la historia de la farándula y que dieron de qué hablar tanto en sus comienzos como en sus escandalosos finales. Sin embargo, en cuanto a su vida personal, ninguno lo marcó tanto como sus ocho años junto a Griselda Siciliani. Así lo dejó en claro en el marco de una íntima entrevista con Ángel de Brito para LAM (América) durante la que recordó el duro final de su relación con la actriz.En el 2005, Adrián Suar y Griselda Siciliani trabajaron juntos por primera vez al coincidir en Sin Código, en donde él interpretaba al jefe y ella a la secretaria perdidamente enamorada. Como si la ficción hubiese sido una especie de premonición, tres años más tarde la dupla que supo representar un romance en la pantalla chica se enamoraba en la vida real y confirmaban el inicio de su relación.-nacida en el 2012-, volvieron a actuar codo a codo tanto en novelas como en películas y hasta llegaron a competir laboralmente cuando él produjo Los ricos no piden permiso en eltrece mientras ella protagonizaba Educando a Nina en Telefe, novelas que se enfrentaban cabeza a cabeza en la misma franja horaria.Cuando pudieron superar la lucha por el rating, todos creyeron que no habría nada capaz de interponerse entre ellos. Es por eso que el anuncio de su separación en el 2016 tomó tanto a fanáticos como colegas por sorpresa. Siete años más tarde de que confirmaran la noticia que nadie logró anticipar, Suar dialogó con De Brito y recordó lo mucho que lo afectó el final de su vínculo con la ex Patito Feo.. He trabajado mucho mi persona y, por suerte, no necesito estar con alguien para estar bien yo”, expresó el protagonista de 30 noches con mi ex.

Fue en ese punto cuando el conductor del magazine de América disparó: “¿Por qué se separaron?”. Tras tomarse unos segundos para pensar, el entrevistado admitió: “. Pero es la vida, hoy tenemos un vínculo hermoso. Yo la adoro, ha hecho mucho por mí. Me ayudó en mi carrera, me hizo mejor padre”.La diferencia entre su vínculo con Siciliani y con Araceli González -de quien se separó en el 2004- quedó evidenciado cuando, al mencionar a la segunda, Suar simplemente dijo: “A Ara no la veo hace muchos años. Toto (su hijo) es mayor de edad, así que no nos vemos hace mucho. Y con Gri es como una familia para mí, la veo por Margarita, vivimos mucho más cerca y tengo un vínculo como si fuera mi familia”.