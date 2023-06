Tamara Bella volvió a casa con su beba después de tenerla en terapia intensiva

Tamara Bella tuvo días cargados de emociones la semana pasada. El miércoles dio a luz a Bruna, su segunda hija, pero lo que parecía ser un momento de felicidad se convirtió en una pesadilla. Su beba tuvo que ser internada de urgencia debido a dificultades respiratorias.Tras días de incertidumbre, la periodista recibió el alta y volvió a su hogar junto a la recién nacida. Recientemente, dio una entrevista con Pía Slapka y Tomás Dente donde contó cómo vivió el proceso.“En un momento, empieza a largar un poquito de baba, se había ahogado con el líquido amniótico y no lo podía procesar. Se quedó morada, sin respirar, casi me muero. A Bruna la llevaron a neo, la aspiraron, le sacaron el líquido y quedó 24 horas ahí”, explicó Tamara Bella.La historia tiene un final feliz porque luego de la desesperación llegó el alivio y pudo volver a casa con su beba. A través de sus redes sociales, mostró cómo la recibió su familia.“Llegando a casa”, escribió la periodista en su historia de Instagram mientras mostraba la puerta de entrada decorada con globos y cintas rosadas: “Y miren, estos globos, ¿cuándo los pusieron? Se desinflaron un poco, che”.Cuando ingresó, se encontró con más sorpresas. Una de las primas de la beba se ocupó de cada detalle para que el recibimiento sea único y decoró cada rincón de la propiedad. Incuso, dejó algunos regalos en la habitación de Bruna. “Y acá, Mimi, su primita, le hizo una sorpresa. A ver, a ver. Cintitas por todos lados que pegó la prima”, agregó Tamara Bella.Lo que más ternura le generó a la panelista fue un regalo que encontró sobre la mesa. “Y esto Mimi, ¿qué es? Le hizo una torta a la prima con flores. Guau, esta me la como ya”, expresó sorprendida.“Esa sonrisita es la cura de todo”, escribió junto a un tierno video.