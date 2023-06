Se van dos panelistas de LAM: ¿qué pasó?

LAM es uno de los programas más vistos de América y más comentados en redes sociales por las repercusiones que trae el contenido que presentan todas las noches Ángel de Brito y su grupo de panelistas, conocidas como “angelitas”.



Si bien el panel cambió con el correr de los años, hay una histórica compañera del conductor que no seguirá en el programa. Se trata de Andrea Taboada, quien sorprendió al anunciar en sus redes sociales que a fin de mes concluirá su participación en el ciclo.





“Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente le agradezco a todos mis compañeros. A Ángel de Brito y Mandarina Televisión. Los voy a extrañar siempre”, escribió la periodista, sorprendiendo a sus seguidores, quienes especularon sobre una posible nueva pelea con Yanina Latorre.



Entonces De Brito se ocupó de dar detalles de lo ocurrido: “Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas. Era un secreto que íbamos a contar en LAM, pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo”.



Ese “cambio de elenco” también incluye la salida de Estefanía Berardi, que dio sus motivos mediante un video que publicó en Instagram: “A fin de mes me despido de LAM. Nadie me despidió, siempre me trataron súper bien. Sí venía sintiendo que era momento de otra cosa. Se vienen otros desafíos, pero prefiero contárselos en LAM. No sabía nada de lo de Andrea. Me sorprendió muchísimo la noticia porque no tenía idea. Yo estoy súper contenta por todo lo que me dio el programa”.



Por su parte, Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Marcela Feudale y Marixa Balli seguirían formando parte del programa, junto a las nuevas incorporaciones que llegarán en el mes de julio.

Fuente: NA