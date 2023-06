La primera salida de Jey Mammon tras escándalo por denuncia de abuso sexual

Espectáculos Jesica Cirio habló de las chances de que Jey Mammón vuelva a la televisión

Tiempo después que Lucas Benvenuto aparezca en los medios para denunciar a Jey Mammon, causa por presunto abuso sexual, el conductor tuvo una aparición pública para ir al teatro a ver a su amigo Baby Etchecopar. El actor y conductor fue a ver Debut sin despedida, el espectáculo que tiene el conductor deen la calle Corrientes, junto a Gustavo Sofovich, a quienes agradeció por acompañarlo en una de sus primeras salidas donde lo esperaban varias cámaras.El exconductor dese tomó fotos con toda la gente que se acercaba, hubo abrazos, besos, selfies en medio de un clima distendido en la noche porteña. Luego de ver la función, Jey caminó por la calle Corrientes y se topó con varias personas que continuaron pidiéndole imágenes y no dudó en responder muy cálido al pedido de sus seguidores, quienes pidieron por su vuelta a la televisión.Además, entre todos sus saludos, se encontró con Lorna Irina Gemetto, la admiradora número uno de Susana Giménez. Por eso, en su perfil de Instagram, Jey Mammon subió una postal con ella y escribió: “Siempre que me la cruzo le pido una foto porque soy su fan”.en su cuenta de Instagram con una versión de “No quiero ser más tu amigo”, de Banana Pueyrredón. En varias oportunidades el artista manifestó sus deseos de volver a estar frente al ciclo ideado por Gerardo Rozín. De hecho a comienzos de mayo pasado, Jey se hizo eco del mensaje de un televidente que desde la tribuna virtual pedía por su regreso. “El chamamé habla en primera persona”, escribió junto a una foto de una familia que con una cartel pedía “¡Que vuelva Jey!”.Aquel posteo acumuló miles de comentarios a favor de su regreso a la televisión y en contra de la publicación, quienes muchos consideraron un acto de “soberbia y victimización”. “Nadie te quiere en la TV de nuevo”, “No vuelvas más” y “Ahora se quiere victimizar” fueron algunos de los comentarios que se juntaron en esa publicación.Un cronista dele dijo a Jey que “no quiere queesté ternado en Mejor Programa Musical”. Y ante este planteo, Jey lo descartó de plano. “Buscarle una vuelta para no invitarme... Primero que me parece extraño que Telefe no me quiera invitar, pero de todas maneras, para no invitar a alguien, me parece un vericueto medio rebuscado”, dijo., acerca de cómo se siente ante su situación actual. Que luego resumió de manera tajante: “Si vos me preguntás cómo me siento yo hoy, muerto en vida”.