Jennifer López se atrevió a un extremo cambio de look en su cabello

La cantante y actriz Jennifer López le apostó a un rotundo y nuevo cambio de look que la hace ver mucho más joven, más latin girl. La famosa estrella norteamericana eligió llevar el flequillo degrafilado, ponerle ondas a sus mechas y llevar el pelo en un tono melting bronde que le ayuda a iluminar y resaltar sus rasgos femeninos más finos.“Bang bang”, comentó Jennifer López al ver el resultado final que tuvo en su nuevo look de la mano de uno de los peluqueros más famosos y con mayor trayectoria entre las estrellas de Hollywood. JLo marca una fuerte tendencia entre las mujeres que les gusta llevar el flequillo moderno y un tono de pelo mucho más natural, sin excesos de color rubio.El encargado de darle nueva vida al pelo de JLo es Lorenzo Martin. Uno de los estilistas más reconocidos entre las cover girl del mundo del Séptimo Arte y de las revistas más respetadas del mundo de la moda a nivel mundial.La cantante y su peluquero compartieron las fotos de este radical cambio de look y los millones de fans de la arista le rindieron honor a su belleza.