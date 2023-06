TUDUM 2023: las series y películas que llegarán a Netflix en los próximos meses

Espectáculos Wanda Nara deslizó la oferta laboral que espera recibir en Turquía

Títulos como, fueron algunos de los más destacados respecto a las últimas noticias que giran en torno a su continuidad dentro de la plataforma más importante en materia de streaming.En ese marco, TUDUM 2023 presentó la nueva entrega de Tayler Rake 3, la saga de acción protagonizada por Chris Hemsworth y dirigida por Sam Hargrave. Su estreno fue el pasado 16 de junio.Asimismo, el primer tráiler de, el reality competitivo basado en el popular Juego del Calamar, desembarcará en la plataforma durante el próximo mes de noviembre.Si de Juego de Calamar hablamos, la increíble serie coreana regresará con bombos y platillos para mostrar su segunda y tan esperada temporada.Si bien no hay fecha de estreno ni adelantos televisivos, se supo que Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun, y Gong Yoo estarán presentes en esta nueva entrega.Por otro lado, también hubo un delante de la temporada final de You, y se compartió el primer tráiler de la séptima temporada de Élite, la aclamada serie española. La misma llegará a las pantallas de todo el mundo en el mes de octubre.En otro sentido, Los Bridgerton no faltó a la cita, mostrando las primeras imágenes de Penélope y Colin en la tercera temporada de la serie, y Lilly Collins también se dejó caer por el TUDUM 2023 para revelar que la cuarta temporada de Emily en París nos llevará a Roma.Esperada por todos sus fanáticos,A su vez, la segunda temporada de Heartstopper también está al caer, y parte de su elenco ha desvelado el título de sus nuevos capítulos, además de mostrar un avance de su primer episodio.En cuanto a La Luz que no puedes ver, película protagonizada por Marie-Laurie y Werner, tendrá su estreno en noviembre de este año. En tanto, Lupin brindó un adelanto de su tercera temporada.En otro sentido, El problema de los 3 cuerpos mostró su primer tráiler de su adaptación a Netflix en formato serie, para seguir deleitando al público que logró captar el escritor Liu Cixin, ideólogo de esta presentación.Llegando a la recta final, la conocida y exitosa serie The Witcher compartió un adelanto de su inminente tercera temporada, con Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan y Joey Batey. Y también se anunció que la relación entre Ares y Raquel continuaría en 2024 con A través de tu mirada.Mientras que también hubo novedades sobre la serie en live action de Avatar: La leyenda de Aang, la cual mostró su primer teaser, desvelando su llegada a Netflix en 2024, así como las primeras imágenes de sus protagonistas: Aang, Katara, Sokka y Zuko.Por último, tendremos segunda temporada de Miércoles, y One Piece aportó detalles del primer tráiler de su adaptación en live action, que llegará a la plataforma el próximo 31 de agosto.