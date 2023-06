Confesó que “olvidó la pala en Buenos Aires” y se fue a vacacionar a Ibiza

Cande Tinelli y Coti Sorokin, ¿otra vez juntos?

Candelaria Tinelli se encuentra en Ibiza, disfrutando de unas vacaciones y aprovechó para compartir su viaje a través de su cuenta de Instagram. Durante los últimos días, la modelo publicó en su cuenta oficial varias fotos y videos desde el destino que eligió para relajarse.Este sábado, Cande subió la temperatura de las redes con una postal posando en microbikini desde un yate. “Me olvidé la pala en Buenos Aires”, escribió acompañando la publicación que recolectó cientos de likes y comentarios.Aunque la mayoría de los seguidores de la modelo aprovecharon para halagarla y felicitarla por el destino elegido, varios usuarios la criticaron por el video alimentando a los peces que incluyó en el posteo. Además, otros cuestionaron su trabajo y la acusaron de no hacer nada.“Difrutá todo lo que se robó tu padre”, “Nunca agarraste una pala, cosa que es diferente”, “Los peces mueren con las harinas, explotan, ¿por qué hacés eso?” y “Te la olvidaste desde los 17 años a la pala”, fueron algunos de los mensajes que recibió la influencer.Entre los comentarios de la publicación destacó el de Marcelo Tinelli, que le dedicó unas tiernas palabras a su hija: “¡Qué belleza mi amor! Disfrútalo mucho mi Rubi. Te amo”. También le escribieronAunque hace tiempo que vienen circulando rumores de reconciliación, parece que ahora Candelaria Tinelli y Coti Sorokin le habrían dado al amor una segunda oportunidad.Finalmente, las especulaciones se confirmaron y así lo mostraron al aire dedurante la tarde de este miércoles. En el programa que conduce Florencia de la V expusieron las fotos de la hija de Marcelo Tinelli junto al músico en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, haciendo el check-in, a punto de abordar un vuelo con destino a Madrid.Marcela Tauro, panelista del ciclo, dijo: “Cande y Coti están reconciliados, como lo anticipó Karina Iavícoli. El lunes tomaron el vuelo 1132, que partió a España”. De la V advirtió que Lelé se dio cuenta de que le estaban sacando fotos y Maite Peñoñori agregó: “Viajaron con los perritos”.Antes de ser vistos en Ezeiza, Cande Tinelli y Coti Sorokin fueron fotografiados mientras disfrutaban un paseo por el barrio de Palermo. En las imágenes compartidas porse los vio muy cariñosos de compras en un shopping.La relación entre la hija de Marcelo Tinelli y el artista tuvo un final escandaloso, con indirectas en las redes y acusaciones de infidelidad de por medio. Hace un tiempo, la influencer había hecho un posteo para darle un cierre más amigable a su historia de amor.“Siento que por respeto a la relación que tuve con mi ex - y porque de verdad no va con mi estilo, con lo que soy, ni con mis valores-, que más allá de los problemas normales como los hay en toda pareja, quería dejar en claro que fue una relación hermosa, llena de cosas increíbles que solo él y yo sabemos”, expuso al comienzo del mensaje.