La entrerriana Emilia Mernes lanzó un emotivo tema para su papá: “Guerrero”

Espectáculos Emilia Mernes derrochó sensualidad en una serie de fotos

La tristeza de ver a su padre enfermo

La carrera deva en ascenso, y prueba de ello son las cinco nominaciones que ha obtenido en la edición de este año de los Premios Juventud. Detrás de cada logro hay un inmenso esfuerzo y sacrificio, así como adversidades que la cantante argentina ha tenido que sortear. Su reciente lanzamiento habla de eso, pero sobre todo,. A casi nada del Día del Padre,Hace un par de días, Emilia compartió en su Instagram un breve video hablando de sus padres, dejando entrever que podría ser parte de un nuevo proyecto., expresaba antes de mostrar un vistazo de unas nostálgicas fotos familiares en las que se le veía junto a su padre, Pedro Mernes, siendo apenas una niña., en la que tuve que ir a los lugares más oscuros de mi vida para poder contarlo todo”, escribió.“Elegí regalárselas a ustedes.… Te admiro por luchar como nadie en esta vida y ganar tu batalla”, agregó la cantante de 26 años. “Espero les guste esta canción que va desde lo más profundo de mi alma, que acompañe y sane un poco el corazón de todas las personas que están pasando por una guerra, los amo”, concluyó.En el pasado, la intérprete ha hablado de la dura situación que vivió a causa de la enfermedad que enfrentó su padre. “Me pasó que cuando inicié mi carrera solista estaba viviendo en Miami y me llaman un fin de semana diciendo que mi papá estaba internado porque estaba muy anémico. Me dijeron que tenia que volver a Nogoyá y cuando llego me dicen que tenía”, contó en 2021 en entrevista para el programaMe pone triste recordarlo. Pedía que ojalá me toque a mí y no verlo sufrir a él”, contó entonces. “Yo seguí trabajando porque tenía que pagar la clínica y a las semanas tuve el lanzamiento de mi primera canción. Lo hice con la fuerza que me quedaba y por él. Tuve que seguir trabajando, sabiendo que mi papa estaba transitando por esto”, continuó., agregó.