Un nuevo problema aqueja a La Joaqui: qué denunció la cantante

La Joaqui sorprendió a todos al anunciar que se iba a alejar de los escenarios por un cuadro de estrés traumático en uno de los mejores momentos de su carrera, con altos niveles de exposición por su música y por la convocatoria de Telefe para formar parte del jurado del reality Got Talent.



"Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar", anunció en sus redes sociales, asegurando que se alejaría de los escenarios hasta que se sintiera mejor.



Lo cierto es que su estrés estaría relacionado a un conflicto con quienes la representaban. “No le estaban pagando lo que realmente le correspondía como artista", revelaron en Intrusos. Al parecer, su contrato no era muy favorable, algo similar a lo que le habría ocurrido a Paulo Londra.



El nuevo comunicado que publicó La Joaqui reveló que ya no puede ingresar a su propio canal de Youtube: "Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de Youtube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento".



La Joaqui eliminó su foto de perfil de Instagram y dejó una sola foto en su muro con un mensaje de superación: “No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago”.