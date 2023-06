Paranaense Carla Pereyra, esposa del Cholo Simeone, lució sus curvas en bikini

Carla Pereyra, la esposa del Cholo Simeone, es fanática de la moda. Recientemente, la rubia publicó una serie de postales de viaje donde se muestra desde las playas de Mykonos Island con una de sus prendas favoritas: una microbikini estampada.Se trata de un conjunto de traje de baño de dos piezas muy simple y clásico en cuanto a la moldería: el corpiño es triangular y la bombacha es diminuta, ultracavada y colaless. Sin embargo, la dupla cuenta con un estampado de alto impacto supercanchero. Es de base blanca y tiene dibujos de rosas rojas, detalla. A juego con el equipo de baño, sumó un kimono oversized con el mismo diseño de estampado, a modo de total look. Unos lentes de sol en total black con vidrio superopaco terminaron por completar el estilismo de paya.En una de las tantas imágenes que compartió en su feed, la influencer se muestra con una campera de jean azul por encima de su apuesta playera. Además, para coronar el beauty look, se peinó con un rodete bajo muy tirante e improvisado.“Los domingos se come pasta”, escribió la it girl en el pie de foto de la publicación, seguido de un emoji de tallarines y uno de un cangrejo.