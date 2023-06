Video: Sol Pérez mostró su duro entrenamiento y sus abdominales

Con videos, Sol Pérez revela las rutinas de entrenamiento que la ayudan a lucir una figura sumamente tonificada y marcada.En los últimos días, la panelista televisiva volvió a robar suspiros con una filmación entrenando desde el gimnasio.“Trabajá duro en lo que queres que no te para nada ni nadie”, escribió Pérez en el epígrafe del clip en el que sale practicando sentadillas con una barra cargada con mucho peso. Además, en la portada del video, la modelo de 29 años dejó su abdomen de acero al descubierto, probando la efectividad de su entrenamiento.Mientras Sol se ejercitaba sonaba un audio motivador creado por Jessy Frank, más conocido como "El gato indio”. El audio decía: “Yo o que sé es que ella se fajó este año. Se puso pa’ lo de ella. Aprendió cosas nuevas. Encaminó proyectos. Y aunque no todo fue color de rosa, ella supo hacer contraste, como siempre. Lloró, pero superó. Cayó, pero se levantó. Los días grises, se inspiró. Porque, después de todo, sus sueños son del tamaño de ella, y ella es enorme, inmensa. Y ella no es de las que publica ‘el 2023 va a ser mío. Ella ya lo tiene en su bolsillo. El 2023 lleva su apellido y ustedes lo van a ver. Van a ver de lo que es capaz de hacer una mujer cuando está decidida".