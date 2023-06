Cacho Garay negó las acusaciones en su contra y apuntó contra su ex

Verónica Macías estuvo en pareja con Cacho Garay hasta que decidió dejarlo y se animó a denunciarlo en la Justicia por violencia de género en abril pasado.Ella contó que tras una discusión él agarró un arma de fuego, le apuntó a la cabeza y le dijo "te voy a matar". Tras esa denuncia, la fiscalía ordenó allanar la vivienda del humorista en la que se encontraron cuatro armas de fuego, de las cuales dos estaban aptas para el disparo. "Cacho" Garay estuvo detenido unas horas, pero luego recuperó su libertad. Los abusos contra Macías se habrían producido durante varios fines de semana entre los años 2011 y 2013.

En una reciente entrevista, Garay negó las acusaciones de su ex: “Yo solo quiero trabajar. Ella se ha quedado con propiedades que eran mías. Con esta farsa ha destruido la fuente de trabajo de 36 personas. Creo que si estuviéramos los dos caminando por un bosque, ella podría pegarme un escopetazo en la espalda, creo que lo haría”.“Era inexistente el vínculo con la familia, pero dice que estaba privada de su libertad. Me siento totalmente traicionado porque estábamos muy bien nosotros. Cómo no iba a sorprenderme”, aseguró el artista, de 68 años.Verónica Macías respondió a estas declaraciones mediante un audio que envió a Socios del Espectáculo: “Son estrategias ridículas. Sigue con su soberbia, con su delirio de pensar que puede seguir trabajando después del daño que me hizo. Se pisa solo. Dijo que se llevaba bien conmigo y después dice que íbamos caminando por el bosque y yo le iba a pegar un tiro”.“Yo vivía bajo sus órdenes, era una persona manipulada por él. Si desobedecía, tenía castigo, golpes y todo lo que ya declaré. Todo sucedía dentro de cuatro paredes”, concluyó Macías.