Video: Ke Personajes tuvo a pasista del carnaval de Gualeguaychú en el escenario

Luego de destacarse en la edición 2023 del Carnaval del País, junto a la batucada de lobas de Kamarr, la pasista bonaerense Noelia Mouzo, la rompió sobre el escenario del Movistar Arena en CABA, junto a la banda de cumbia KePersonajes, surgida en la ciudad de Concepción del Uruguay.La conexión de la bailarina con el grupo, llegó de la mano de la batucada Cambacuá, también oriunda de la entrerriana ciudad costera y con quienes, el grupo de cumbia, había grabado una versión al ritmo de la samba, de uno de sus mayores éxitos, “Disfruto”.Emocionada y agradecida, Noelia compartió en sus redes sociales las fotos y videos de su actuación ante el público de la banda de cumbia. “Gracias, estoy feliz”, afirmó.“El director de la batucada me llamó, porque nos conocíamos del Carnaval, desde el año 2007 cuando empezamos en O`Bahía”, contó a Radio Cero y agregó que la “generosidad de los chicos de la batucada, generó que yo pueda participar de esto no puedo encontrar las palabras para describir lo que fue”, remarcó.“La gente que estaba en el estadio, va a verlo a Emanuel y a escuchar cumbia, no es el mismo público que en el carnaval, pero en el momento que empecé a sambar, hubo tal ovación que era inexplicable. En ese momento, me sentí la protagonista del escenario y fue tocar el cielo con las manos, porque fue algo espontáneo del público, evidentemente, les gustó lo que estaba haciendo”, remarcó Noelia Mouzo.