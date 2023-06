El sensual festejo de la profe de Julián Álvarez por la Champions League

Festejo sensual y alocado

La final de la Champions League se disputó en Turquía pero se siguió de cerca en Argentina, contemplando que cuatro futbolistas de nuestro país (dos campeones del mundo) formaron parte. Aunque Lautaro Martínez fue el único que estuvo desde el arranque, la alegría fue toda de Julián Álvarez, quien se quedó con la Orejona y aumentó su vitrina tras ganar la Premier League y la FA Cup. Sin embargo, también fue noticia por el sensual festejo de Sara Duque, la famosa profe de inglés que lo acompaña con los estudios.Cruzar el Océano Atlántico, para un futbolista sudamericano, implica una serie de cambios. No sólo debe adaptarse a otros compañeros, a un nuevo equipo y a una liga diferente, sino que también debe poner en consideración que varía la cultura y especialmente el idioma. Esos procesos atravesó la Araña, que es ayudado por Duque. ¿Quién es? Una joven nacida en Portugal que se dedica a ser "entrenadora lingüística" de jugadores y entrenadores, que generó una revolución hace poco tiempo y ahora volvió a aparecer en escena.Si bien llevaba tiempo con ese trabajo, la morocha provocó una importante aceptación cuando le dedicó un simpático posteo al exRiver, en el que ella compartió en su cuenta de Instagram una foto con el goleador de los Ciudadanos. La muchacha despertó el interés de miles de seguidores del atacante y de la opinión pública argentina en general."De levantar la Copa del Mundo a conquistar un nuevo lenguaje, el talento de mis estudiantes no tiene límites", escribió como pie de una foto junto al campeón del Mundo en Qatar 2022. En ese momento, a fines del 2022, hizo mucho ruido; la tendencia se repite varios meses después y tiene a ambos protagonistas nuevamente.Por la buena relación que gestaron, la lusa entendió que tenía argumentos razonables para viajar a Estambul y acompañar a su alumno. Es por eso que durante el partido subió una serie de fotografías en el estadio donde los dirigidos por Pep Guardiola dieron la vuelta olímpica. Así, estuvo en una de las tribunas alentando y posando de manera sexy para sus redes.En una de las imágenes alza las manos al cielo y con los dedos hace una "V", en una clara alusión a la victoria del City, que, por primera vez, consigue ganar la Champions League. La publicación también causó sorpresa en algunos seguidores ya que no pensaron que la docente iba a estar en el lugar y mucho menos sin la titularidad de su alumno preferido. "Mira lo que hiciste Pep, lo fueron a ver a Julián y no lo pusiste", escribió un usuario en una mezcla de humor y enojo. Fuente: (ElCronista)