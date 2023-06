L-Gante fue atendido por un cuadro gripal y sigue detenido

El cantante de cumbia Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue atendido este martes en la DDI de Quilmes, donde se encuentra detenido, debido a un cuadro gripal.



Su abogado, Alejandro Cipolla había expresado su preocupación por la salud del joven y por tal motivo solicitó la presencia del SAME.



"Está con fiebre, pálido, amarillento y no coordina las palabras. Ayer casi se desmaya. Desvaría cuando habla, como una persona que está con mucha fiebre", puntualizó el martes.



Por tal motivo, Cipolla pidió asistencia médica para su cliente, acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas de armas de fuego.



Sin embargo, uno de los médicos que revisó a L-Gante expresó que tiene "un cuadro gripal, nada más, y no es necesario trasladarlo a otro lugar".



Más allá de esto, Cipolla remarcó que "no sé cuál es el protocolo que van a implementar porque con Elián implementan ciertas restricciones. Lo tratan como Al Capone".



Por otra parte, el abogado confió sentirse "desilusionado" por la negativa que recibió tras el pedido de excarcelación del cantante: "Pensé que se iba a resolver hoy", dijo en declaraciones a la prensa.



En la misma jornada, el fiscal de General Rodríguez, pidió rechazar la excarcelación del músico, mientras que el dictamen será analizado por el juez de garantías Gabriel Castro.



En tanto, Gastón Torres, el denunciante, pidió que el cantante siga preso y ratificó que subió al auto de él porque lo amenazó con un arma de fuego.



El cantante está detenido e investigado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas. Según Torres, a raíz de un conflicto con los amigos del cantante, L-Gante se presentó el 27 de mayo pasado en su casa arriba de su auto y, con un arma escondida entre sus piernas, lo amenazó para que subiera.



El denunciante, a través de su abogado Leonardo Sigal, así se lo hizo saber al juez de garantías Gabriel Castro, que tiene para resolver un pedido de cese de la detención que hizo Cipolla, defensa del músico detenido la semana pasada tras una serie de allanamientos.



Torres asegura que, pese a las imágenes de video donde se lo muestra subir por su propia voluntad en el auto de L-Gante, éste tenía un arma de fuego entre sus piernas con la cual lo había amenazado.



Según el abogado denunciante, el arma de fuego fue vista por todos los testigos oculares, familiares y vecinos de Torres, entre quienes estaba una nena de 13 años.



"Más allá de que no ha sido formalmente condenado, aún, hay al menos dos expedientes más en los cuales también se denunció a Elian Valenzuela portando armas de fuego, lo cual no hace más que conglobar una idea cuanto menos lógica de que el individuo está acostumbrado a ser el vaquero del lejano oeste", consignó el denunciante.



L-Gante fue indagado días atrás en donde negó los hechos tras lo cual siguió detenido y a la espera que la fiscalía interinamente a cargo de Raúl Villalba defina su situación para lo cual tiene un plazo de 30 días para definir si pide o no su prisión preventiva.