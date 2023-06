Murió el actor que le daba voz a He-Man y Morgan Freeman

El mundo de los espectáculos perdió este lunes a una de sus voces más icónicas: Rubén Moya, la voz de He-Man y otras memorables figuras.El actor de doblaje falleció luego de enfrentar una lucha privada contra el cáncer de garganta. Su familia anunció su deceso con un sentido mensaje: "Para él, ustedes eran parte de su familia, alimentaban su pasión e inspiraban a ser quien era: el amo del universo".El día previo a la triste noticia, la familia de Moya llevó a cabo una ceremonia privada en su honor, siguiendo las últimas voluntades del actor.Elvira Ruiz, su compañera por tres décadas, señaló: "Fue un homenaje privado en el que solo estuvieron sus hermanos y mis hermanos, porque así fue como él me lo pidió".Rubén Moya Ruiz, hijo del actor, y Elvira, grabaron un video frente a la mesa de su comedor, adornada con objetos significativos de Moya. Allí compartieron la decisión del artista de mantener su diagnóstico de cáncer en privado, con la esperanza de que volvería a trabajar.

Moya Ruiz, vistiendo una camiseta de He-Man en honor a su padre, dijo: "Él luchó durante meses y quería que esto se manejara con la mayor discreción porque estaba seguro de que iba a salir adelante y que iba a volver a trabajar".La relación entre Moya y su público era especial. Moya Ruiz recuerda cómo su padre se iluminaba al compartir con los fans: "Fue un hombre que siempre luchó por sus sueños, para él lo más importante, además de su trabajo y su familia, era su público, ustedes".Además de He-Man, Moya prestó su voz a personajes como Lucius Fox en Batman: El caballero de la noche asciende (2012), y fue el narrador en La guerra de los mundos (2003) y La Marcha de los pingüinos. También fue la voz de Jack Palance, el presentador del programa ochentero "Aunque usted no lo crea" (Ripley’s Believe It or Not!), y dubló numerosos papeles de Morgan Freeman en español. También fue El Emperador Zurg de Toy Story.

El deceso de Moya ha conmocionado a sus colegas de la industria del doblaje. Lalo Garza, reconocido por ser la voz de Krilin en Dragon Ball Z y Josh Nichols en Drake & Josh, compartió sus condolencias en Twitter: “Así como ustedes me lo dicen a mí, hoy yo lo digo al mundo… Rubén Moya fue una de las voces de mi infancia. En paz descanse #RubenMoya”.La voz de Rubén Moya permanecerá en el corazón de quienes crecieron con sus personajes.