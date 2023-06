Efraín Colombo presentó "Lo que soy" en Santa Fe con reconocidos invitados

"Lo que soy"

“Amigo Cantor”

El chaleco de chaguar

La sensación de los artistas

Un anuncio de localidades agotadas, una sala llena de mesas dispuestas a compartir y una fila de murmullos inquietos era la antesala que iba marcando el pulso en la noche de Tribus. Del otro lado, un camarín desbordado de músicos nerviosos y bailarines ansiosos dispuesto a dar lo mejor.Era la noche en la que Efraín Colombo festejaba su cumpleaños y presentaba su disco “Lo que soy” (producido por Jorge Rojas) en la ciudad que vio nacer cada una de sus canciones, y en la que el invitado especial de la noche, Rodrigo González celebraba sus 10 años con la música al compás de su material “Aguas reunidas”.La noche que tenían planeada desde hace un tiempo para brindarle al público santafesino un show cargado de sonidos típicos con letras que le hablan al amor, a los sueños y que saben a ciudad, río, isla y lugares aquerenciados en la memoria. Para volver a despertar a Santa Fe. Para que la provincia sea de nuevo un punto de referencia del folklore nacional y la música popular Argentina. Raúl Monti, locutor de Cadena 3 y maestro de ceremonias en la ocasión rompió el hielo pasadas las 22 hs. en el escenario para que comience a desandar el camino de los versos y las melodías.Efrain, solo con su guitarra subió al escenario para dejar en claro que así surgió todo. Cada canción, cada sueño. Un hombre y una guitarra. “Yo no valgo lo que tengo, mi tesoro es lo que soy, no renuncio a lo que pienso por dinero no señor”, uno de los versos que abrió la noche. Para luego dar apertura con “Mi Cantar” a un show de más de 2 hs.La segunda visita de la noche llevó a los presentes a viajar un poco por Entre Ríos y en la voz de Francisco Cuestas recordar chamarritas y evocar a “Merceditas” y su historia de amor. Luego fue el turno de Osvaldo Lucero, músico y amigo desde los inicios de la carrera musical de Efrain, para entonar juntos “Eulalia”.Entre palmas, cánticos de feliz cumpleaños, alegrías y lágrimas, casi en la mitad del show Rodrigo González se plantó con versos bien litoraleños plagados de sueños y de viajes por nuestros ríos.La noche parecía llegar a su fin, pero aún, por si esto fuera poco, faltaban algunos condimentos: Lucio Rojas, Christian Herrera - Matacos.Al momento de subir al escenario, Lucio Rojas expresó: “…tantas cosas compartidas dejaron una amistad hermosa, y hoy también siento que vengo a despojarme de cosas Efra. Porque en este último tiempo, he encontrado un amigo cantor, un artista que se ha revelau a las cosas de todos los días. Preguntar “¿estoy haciendo bien esto? ¿Qué opinas de cómo voy?. Un día lo llamo y le pregunto: ¿cómo vas Efra? Voy bien, porque estoy disfrutando con la familia, porque estoy disfrutando el momento y porque estoy convencido de lo que quiero hacer…”, me contestó”, recordó Rojas.“…En medio de esa emoción, de esa alegría, sentí que encontraba un cantor fuerte, con convicciones, y ustedes (el público) son responsables del acompañamiento de un trabajo que lleva haciendo hace muchísimos años, les agradezco que estén presente esta noche, porque fortalecen los sueños del cantor del pueblo…”, afirmó Rojas.Luego de eso se quita el chaleco que llevaba puesto tejido de chaguar por manos artesanales de pueblos originarios y se lo obsequió sobre el escenario, “…siento que este es un momento muy lindo para cerrar una etapa maravillosa de tu vida Efra y abrir otra. Seguramente esta prenda, él la va a guardar con amor porque es un hombre muy sensible. Hoy me hace feliz encontrarme con un cantor hecho y derecho, convencido de lo que quiere cantar y de lo que quiere decir…” Y Así entonaron juntos “Hijos del Río”.“A partir de lo de anoche queda claro que depende de nosotros el volver a hacer que el país vuelva a pensar en Santa Fe, nos tenga en cuenta como artistas folclóricos porque “Somos hijos de la tierra donde nació Horacio Guarany, León Gieco, Orlando Vera Cruz, Julián Ratti, Miguel Ángel Morelli, Ariel Ramírez, Los Palmeras, Ivotí, Monchito Merlo, La Sole, Julio Miño, Pedroni, Muller, Arancio, Fontanarrosa, Fandermole, La trova Rosarina, Fito Páez, Suma Paz, Alberto Merlo, Baglieto y muchos artistas más que nutrieron la música popular argentina”, afirmó el artista.“Gracias a los músicos, Santi y Nico por todo el arduo trabajo de pre producción. A Mati y Ale por su arte y magia. A Emi (mi esposa) por todo el amor con el que construyó cada detalle de la noche”; dijo Efraín al terminar la velada totalmente feliz y emocionado por lo vivido.“La presencia de familiares y amigos han hecho que la emoción atraviese desde muy cerca, fue una noche de un fin para una etapa y el comienzo de otra, hoy nos levantamos con otras ganas de seguir apostando. No fue una noche más, sino el comienzo de grandes cosas. Agradecer a los músicos de ahora y a todo el equipo que me acompañó a lo largo de mi formación artística”, agregó Rodrigo.Y finalizaron: “El aval de los pares, músicos y artistas, el apoyo de los medios también fue muy importante. Una noche como la de anoche fortalece la elección musical que hicimos y la elección de vida. Estoy inmensamente agradecido, colmado de emociones que no se me van y quedarán grabados. Son cosas que no se logran individualmente, sino que haciendo esfuerzos conjuntos, generando mixturas en un e´mboyeré de emociones”.Voz y guitarra: Efraín Colombo / Guitarra eléctrica: Nicolás González Ruiz Díaz / Batería: Alejandro FerreroBajo: Santiago Lucero / Bandoneón: Matías Aguiar / Voz y Guitarra: Rodrigo González / Guitarra: Leonardo Conti / Acordeón: Maximiliano Moyano / Percusión y Batería: Reinaldo Garro / Recitador: Carlos Giménez.Artistas invitados: Lucio Rojas, Christian Herrera, Francisco Cuestas, Raúl Monti, Osvaldo Lucero, / Bailarines: Marina Grill, Fabian Rodriguez, Paula Casco, Néstor Martínez / Prensa: Martín Fernández - Cipres Difusiones / Foto: Ojo Producciones / Emma Pinnola / Co- Producción: Go Producciones. / Nota escrita por: Jesica RuizProducción Gral: Emilce Pais - E´mboyeré producciones