Romina Uhrig generó revuelo con una foto de Caramelo, el perro de Gran Hermano

Hace unos meses, Romina Uhrig ya pudo terminar de adoptar a Caramelo, una de las mascotas que estuvo dentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Esta vez, la exhermanita subió una foto de su perro y preocupó a todos los fanáticos por la cara que tenía.Todo comenzó con una publicación que subió la cuenta de LAM (América TV) preguntando "quién es", haciendo referencia a la propia mascota. De esta manera, cientos de seguidores comenzaron a lamentar la situación y dijeron que Caramelo no estaba siendo bien cuidado, principalmente por su pelo y por su cara de "tristeza".Algunos usuarios empezaron a comparar la situación con Mora, la mascota que también estuvo dentro del reality y terminó quedándose con Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022 (Telefe). "El destino hubiera sido diferente si se iba con Nacho o Marcos", dijo un fan."Lo veo a él y luego a Morita, un abismo. Merecía ir con su hermanita a Salta", fueron los primeros comentarios en contra de Romina Uhrig."Caramelo: ayudame loco", "Mínimo 2 veces al año hay que peluquearlas, Romina le va a hacer sacar rastas", "Está como More Rial, tenía todo, pero no era feliz", "Díganme que era para esperar el turno de la pelu, mínimo", comentaron los internautas, bromeando y acusando a Romina Uhrig por no cuidar del pelo de la mascota."Pobrecito, no tiene buena pinta. No parece feliz", "Hay que sacárselo, era sabido que el perro no iba a estar bien cuidado y era un juguete para las hijas", "Tiene carita de triste ese perro, me rompe el alma", "Un perrito que no la está pasando bien", opinaron los usuarios por otro lado.