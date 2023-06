Los Rancheros llegan a Paraná: “Hay canciones que son inevitables tocar”

Los Rancheros, la legendaria banda de rock argentina, llega a Paraná en el marco de su “Tour 30 años”. La cita será el viernes 30 de junio, en el Teatro 3 de Febrero a las 21.El grupo integrado por Meno Fernández (guitarra y voz), Julián Meza (bajo y coros), Riqui González (batería y coros), Manu Pineda (teclados y coros) y Sergio Boaglio (guitarra y coros), han marcado un estilo característico y propio con sus canciones que son festejadas en cada presentación por un público sin distinción de edades.Actualmente se encuentran dando comienzo a la preproducción de un nuevo material discográfico mientras se presentarán en distintos festivales por latinoamérica: Perú, Bolivia, Paraguay, Honduras y Guatemala, y van planeando su segunda visita a México.En diálogo con, Meno Fernández adelantó cómo será el show en el coliseo local y señaló que “hay canciones que son imprescindibles e inevitables tocar” en cada presentación de la banda.“Gracias por recibirnos nuevamente en esta provincia tan querida y en este Teatro donde vamos a estar haciendo un show espectacular para ustedes”, afirmó y agregó que Rancheros “tiene un repertorio muy amplio a través de los años de crecimiento, estamos celebrando 30 años, tenemos 16 álbumes grabados, y cuando vamos a presentar un evento tan importante como este, hay canciones que no pueden quedar afuera”, entre las que nombró “Casualidad”; “El Che y los Rolling Stones”; “Sin Solución”; “Lástima”; “Catalina”; “Mala Vida”; “Será”.En este sentido, remarcó que “hay canciones que son imprescindibles e inevitables tocar, pero también vamos a tocar esas canciones a las que llamamos escondidas, que por el ritmo que muchas veces tienen los shows cuando haces conciertos en boliches o festivales, te guardas para cuando estás en un teatro, que son esas canciones intimas que necesitan un oído más atento. Nos vamos a dar el gusto de hacer todos los clásicos de Rancheros, algunas canciones que habitualmente no tocamos en vivo, algunas cosas nuevas y aparte tenemos preparado algo que para nosotros es muy emotivo y es un homenaje a nuestro hermano de toda la vida, Marcelo Cantero de los Enanitos Verdes”.“Va a ser un show emotivo, lleno de emoción, de vida y energía, estamos muy contentos de volver después de mucho tiempo a Paraná”, prometió Fernández.Al hacer referencia a la trayectoria de la banda, Meno expresó que Rancheros “encontró su propia personalidad desde el primer álbum y supimos, a lo largo de estos 30 años de trayectoria, no contagiarnos ni contaminarnos con las modas que fueron cambiando permanentemente; siempre luchamos por mantener una personalidad del cual nuestro público agradece y valora mucho. Generamos un estilo de música y supimos surfear todos estos avatares que tuvo la evolución de la música o la involución, manteniéndonos con nuestra personalidad y nuestro estilo. Como grupo somos muy sólido, somos prácticamente una familia y aprendimos a convivir en las buenas y en las malas, entender las voluntades de cada uno y respetar los tiempos de cada uno”.“Los invitamos a todos para ir al Teatro, que es bellísimo, tiene un estilo muy propio y vamos a ir con el corazón abierto para brindar nuestro show”, dijo finalmente.Las entradas ya están en venta en la boletería del teatro (sólo en efectivo) o por Passline y los costos son: palcos bajos (Palco completo para 4 personas) $16.800, palcos altos (Palco completo para 4 personas) $15.200, platea preferencial (numerada 5 primeras filas) $4.800, platea general (numerada) $4.200, tertulia (por orden de llegada sin numerar) $3.500.