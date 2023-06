Robo a panelistas de LAM: sin denuncia policial, canal compensó a las víctimas

Tras el robo a tres panelistas del programa LAM, luego de que se llevaran pertenencias suyas de los camarines del canal América, la emisora le aclaró a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que no radicará denuncia alguna, ya que no quería repercusión del hecho y optó por compensar a las víctimas.De todas maneras, hay una denuncia en marcha efectuada en sede policial por la vedette uruguaya Mónica Farro, una de las tres damnificadas junto a Marcela Feudale y Estefanía Berardi. Por el hecho apuntaron contra una invitada, pero sin mencionarla.Asimismo, apuntaron contra una invitada al ciclo, pero sin acusarla en forma directa: "Nunca antes nos había pasado nada, y en todo este tiempo hubo miles de invitados"."Luisa Albinoni, que vino sola, entró al final del programa y no pasó por camarines. Y Morena Rial, que vino con una amiga y un amigo", añadió De Brito.Esa noche, terminada la emisión, todos se fueron del canal sin haberse percatado de nada.La primera que advirtió algo extraño fue Feudale: "Antes irme a dormir, quise cargar el celular y no tenía el cargador"."Al día siguiente, voy con mi madre al oculista.Tomamos algo en una confitería y mi madre me ofreció pagar la cuenta. Pero su tarjeta estaba en mi cartera porque el día anterior la había acompañado a cobrar la jubilación. Busco y no la encuentro. Abro la aplicación del banco y veo que me habían hecho gastos por más de 91.000 pesos", reveló la locutora.Ante esa situación, Feudale hizo la denuncia en el banco, donde le indicaron que van a iniciar una investigación y que ella tiene que ir con su madre a radicar la denuncia en sede policial.Por su parte, Berardi reveló que vio sus dos tarjetas en un lugar que no utiliza, lo cual le generó desconfianza y las dio de baja a todo por si le habían tomado una fotografía.La tercera fue Farro, quien radicó la denuncia policial por el hecho, ya que le robaron más de 143 mil pesos entre compras en un supermercado y extracción de dinero en cuatro operaciones."Ahora me río, ayer estaba re triste. Mal, angustiadísima. Dije `me hackearon todo`", indicó la vedette.Farro explicó que cuando la llamó la producción del programa creía que no le habían robado, pero le pareció extraño que le faltaba un maquillaje caro: "Dije `no me van a abrir una cartera para robarme eso`".Sin embargo, el jueves por la mañana tenía que hacer una transferencia y vio cuatro "gastos altos" que no eran de ella en lugares con los que no estaba familiarizado."Aparte me sacaron efectivo del monedero. Me dejaron los billetes de 100, que eran cuatro, y los de 1.000 se lo llevaron todos", detalló la modelo.Ante esta situación, Farro radicó la denuncia en la comisaría vecinal 3A de la Policía de la Ciudad, la cual inicialmente fue caratulada como "Estafa".Interviene en el hecho la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional número 56, a cargo de Edgardo Orfila, ante la Secretaría de Sebastián De Simoni.Farro detalló en la denuncia que "ingresó a su cuenta de homebanking del Banco Galicia, pudiendo notar cuatro operaciones que no reconoce haber realizado"."Atento a ello la misma busco su tarjeta de débito, no pudiendo dar con la misma, asumiendo la denunciante haberla extraviado, no pudiendo precisar momento exacto de lo ocurrido. Seguido a ello concurrió a su entidad bancaria correspondiente donde denuncio la tarjeta, para luego hacerse presente en el local de esta dependencia a realizar la correspondiente denuncia policial", completó la denuncia de la vedette. .El magistrado interviniente dispuso solicitar al banco los movimientos de la tarjeta, cierre y elevación y enviar la respuesta del banco mediante nota.Ante esta situación y la repercusión mediática que tomó el asunto, la comisaría vecinal 14B de la fuerza porteña intervino de oficio y se contactó vía telefónica con el jefe de Seguridad del canal América, Iván Flores, quien refirió que estaba interiorizado del tema pero como estaba de licencia, hablaría con el jefe de Recursos Humanos, Martín Armentano.Justamente este último, se contactó con la seccional porteña y señaló que "no van a realizar denuncia alguna, ya que los artistas fueron compensados y el canal no quiere difusión", según pudo saber Noticias Argentinas.De todas maneras, esa comisaría mantuvo comunicación telefónica con la titular de la Fiscalía Criminal y Correccional número 35, Fernanda Iglesias, para determinar los pasos a seguir.Sin embargo, Iglesias aseguró que estaba interiorizada de los hechos, pero como ya existía una intervención judicial por actuaciones iniciadas por Farro, no interviene.