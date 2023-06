Nueva carta de L-Gante: “Si no salgo ganando, prefiero no salir”

El cantante de cumbia Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, continúa detenido en la DDI de Quilmes desde la semana pasada desde donde volvió a escribir una carta en la que aseguró que “si no salgo ganando prefiero no salir”.El joven está acusado de cometer los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas por un hecho en el que habría amedrentado a punta de pistola a dos empleados municipales luego que demoraran tras una pelea en un boliche a sus amigos, integrantes de una banda que la denomina como “La Mafilia".Además, en las últimas horas, ampliaron su acusación por tenencia simple de drogas: encontraron 40 gramos de marihuana en un allanamiento en su casa del country Banco Provincia.A través de su cuenta de Instagram, L-Gante compartió una serie de cartas para sus seguidores, en las que, entre otras cosas, remarcó que está bien.“Si no salgo ganando prefiero no salir. Diego Crónica, tenés razón. Para muchos soy más que un grano”, expresó.Y siguió: “Me encanta escuchar a Sigal en vivo. Jaja. Tiene menos chamu. Jajaja. Los turros te dan vuelta la tortilla”.Así, cerró: “Gracias por el aguante. Yo toy re piola. Descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca. C-420. Celda 4″.No es la primera vez que L-Gante escribe una carta a mano. La primera vez fue al boxeador Ezequiel Matthysse, un amigo suyo que integra “La Mafilia; y la segunda fue una para sus fanáticos, acción que se volvió a repetir hace pocos días atrás.“Gracias a todos por el aguante. Estoy bien preparándome para dar lo mejor de mí cuando salga”, redactó.“Espero que les guste el último tema. Se viene mucho más. Los quiero”, finalizó. (NA)