Vinculan a Rusherking con influencer española: "Es parecida a la China Suárez"

Cuando en abril pasado Eugenia China Suárez y Rusherking anunciaron su separación sus seguidores se preguntaban qué había sucedido para un final tan abrupto. Apenas nueve meses llevaba la relación entre la actriz y el músico y hasta hubo tiempo de pensar en un posible casamiento, tras las dudas que ellos mismos habían generado al compartirse imágenes que finalmente resultaron de un videoclip. Tras ello, el final.En las redes sociales fue donde comenzaron los primeros indicios. Primero, eliminaron los románticos posteos que se habían hecho en este tiempo juntos. Después ella mostró que en una estantería en la que antes había gorras de él, había puesto otros accesorios, dejando entrever que se había llevado sus pertenencias. También compartieron enigmáticas frases que hablaban de una ruptura de pareja.Finalmente, unos días después, llegó la confirmación de la ruptura. Primero fue la China, quien a través de sus redes sociales publicó un escrito que no dejó lugar a dudas: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió la actriz expresando su dolor y angustia. Y acompañó el texto con un video de recuerdo de cuando todo era risas y amor entre ellos y se hacían caricias.Thomas Nicolás Tobar -tal es el verdadero nombre del músico-, por su parte, fue un poco más frío: escribió un comunicado en sus historias de Instagram, de manera tal que solo permaneció durante 24 horas en sus redes. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, indicó el cantante.Así las cosas, él no volvió a referirse al tema públicamente mientras que ella se permitió leer los comentarios que recibió en su publicación. Y hasta eligió responder a algunos. “No entiendo, te vi con Fer Dente y estabas súper enamorada”, consideró una usuaria haciendo referencia a la entrevista que la actriz había concedido en Noche al Dente, por América, y en la que contó los inicios de su relación y el gesto que la hizo ver que quería un futuro al lado del músico. “Si bien yo no soy tradicional, me acuerdo que la primera vez que dormí con él no me había pasado nunca. Soy medio fóbica, no me gusta dormir enroscada, pero me pasó que me abrazó y yo por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’. Yo no quería saber nada con enamorarme, nada de nada. Y él tampoco, me decía que ya se había curado de su relación anterior pero no nos quedó otra opción. No nos íbamos a hacer los boludos”, había contado la actriz tan solo días atrás.Luego, la actriz escribió algunas frases sueltas en sus redes sociales, como “decepcionada”, que no dejaron dudas de que se refería a la exrelación con el músico. Hasta que con el correr de los días, cada uno siguió con su vida y con sus compromisos laborales.En este momento, Eugenia se encuentra en Montevideo, Uruguay por cuestiones de trabajo, junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Todos los días comparte sus días en el país vecino y muestra los juegos y las actividades en familia.En tanto Rusherking está en Madrid, España y en las últimas horas circuló una imagen en donde se lo vio acompañado de una joven oriunda de Sitges, una ciudad cercana a Barcelona. Según una publicación de El Ejército de LAM en Twitter, sobre una foto del cantante con la joven influencer en un hotel de la capital española: “Rusherking. Nueva novia. Madrid. Check-in. Amor en el aire”.Al parecer el exnovio de la China y la joven que se llama Mar Lucas y que tiene 2,2 millones de seguidores en Instagram habrían compartido la fiesta Bresh junto a amigos del músico y luego habrían pasado la noche juntos. Por su parte, Estefi Berardi también dio detalles de quién sería la nueva amiga del cantante. “Es ella”, anunció sobre un posteo de Mar en donde se ve un primer plano de su rostro que se asemeja a la China Suárez.