Morena Rial le iniciará acciones legales a Jorge Lanata

Hace unos días, Morena Rial cruzó a Jorge Lanata por decir que extorsionó a Jorge Rial por todos sus dichos en los programas de televisión, y ahora aseguró que iniciará acciones legales.En su cuenta de Instagram, la hija de Rial volvió a demostrar su enojo con el conductor de Periodismo Para Todos (El Trece) y expresó: "Por las calumnias expuestas por el Sr. Lanata, solicité a mi abogado Alejandro Cipolla iniciar acciones legales".De esta manera, Morena no solo sigue envuelta en un escándalo con su padre, sino también con otros periodistas que se involucran en este tema tan polémico.¿Qué dijo Jorge Lanata sobre la pelea de Morena Rial y su padre?"Me parece que es abusivo, que está mal, esto del alquiler es extorsivo claramente. ‘Me dejó de pagar el alquiler y vengo a hablar’, ¿qué te pasa?", dijo el conductor de PPT (El Trece) en su programa de radio."¿Te sentís defraudada con tu padre? Hablá con tu padre. No tenés por qué contarle eso a millones de personas", lanzó.¿Qué dijo Morena Rial sobre Jorge Lanata?"¿Ahora lo defiende? ¿Ellos no se habían peleado? ¿Se estarían pasando un sobre de plata para defenderse entre ellos? ¿Qué está pasando?", dijo la joven sobre el periodista en Socios del Espectáculo (El Trece).Finalmente, Morena Rial apuntó contra él y le dijo: "Jorgito mi amor, estuviste a punto de morirte vos también, fíjate un poco en tu vida. Nadie extorsiona a nadie, no tengo por qué hacerlo, la verdad es la verdad".