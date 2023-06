Wanda Nara habló de la detención de L-Gante: "la está pasando mal"

La conductora de MasterChef, Wanda Nara, utilizó su cuenta de Instagram para enviarle su apoyo a su amigo y cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, con quien se lo vinculó sentimentalmente durante una de las crisis que tuvo con su marido, el futbolista Mauro Icardi."Soy de esas personas que siempre está de una manera privada, porque el que hace de corazón no lo expone, sobre todo en situaciones delicadas. El que tiene que saber, ya sabe", afirmó Wanda sobre L-Gante, quien se encuentra detenido por haber sido acusado de amenazar y privar ilegalmente la libertad de dos personas en mayo pasado."Perdón a las guardias periodísticas, pero prefiero no hablar en público cuando un amigo la está pasando mal", agregó Nara, quien se mostró junto a L-Gante durante la entrega de los Premios Carlos Gardel 2023.En ese entonces, la conductora habló de la amistad que los une: "Yo dormiría con Elián y sé que no haría nada. Ya dije mil veces que Elián es mi amigo, y dale con eso. Soy muy amiga, somos muy amigos".El cantante ya contó con el apoyo de su madre, Claudia, y de su ex pareja y madre de su hija Jamaica, Tamara Báez. Ambas mujeres estuvieron esperando afuera mientras el músico declaraba y se mostraron muy conmocionadas por la situación. Fuente: (NA)