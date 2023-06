Aseguran que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio “están empezando algo”

Para muchos fans de Gran Hermano (Telefe), el sueño de poder ver a Julieta Poggio y Marcos Ginocchio finalmente convertidos en pareja podría convertirse en realidad. Esto a raíz de las recientes declaraciones de Juliana Díaz, una de las exparticipantes de esta última edición, quien aseguró que los ex “hermanitos” están cada vez más cerca de sorprender a todos con el inicio de un nuevo romance.



Durante su paso por el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), Tini aseguró que tenía una gran primicia para contar, y es que una fuente bastante “confiable” y de toda solvencia le habría asegurado que Marcos y Julieta están empezando algo. “El rumor es muy muy fuerte”, lanzó.



Ante la sorpresa que se generó en pleno set, la streamer insistió en la veracidad de la información. “Me pasaron el rumor, sí, de que están juntos ellos. Y la verdad, la persona que me lo dijo es muy muy creíble y muy muy segura. Como dicen ustedes, una gran fuente”.



Esta versión cobró fuerza tan solo horas después de que la flamante finalista del reality blanqueara su separación de su ahora exnovio, Lucca Bardelli. En medio de la transmisión de su programa stream Fuera de Joda, Disney se sinceró y contó que entre las razones que impulsaron la decisión de ambos de terminar con su noviazgo, sus compromisos laborales y la ausencia de tiempo de calidad fueron los detonantes que socavaron todo.



El ganador de Gran Hermano (Telefe) está en Buenos Aires. Luego de su paso por el interior de la Argentina, Marcos Ginnochio puso un pie en la Capital Federal justo cuando Julieta Poggio, su excompañera del reality, anunció su separación.



Inmediatamente, las redes explotaron con el clásico shippeo “Marculi”: los fanáticos no van a parar hasta que El Primo y la influencer logren tener su primera cita y se conviertan en una pareja.



Luego de que Marcos publicó una selfie que se sacó en un espejo y la subió a Twitter e Instagram, los mensajes de sus seguidores arreciaron haciendo mención a la modelo.



“Dale Primo que es ahora”; “mi amor, hermoso, divino, Juli está soltera, ponete la 10″; y “vení más seguido por acá, siempre te extrañamos”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron los seguidores, junto a videos, memes y fotos de Julieta.



Desde el día uno que los seguidores del programa de Telefe fantasearon con la posibilidad de que Julieta y Marcos sean pareja. Al salir, la modelo siempre dijo que el campeón del reality le parecía lindo, pero que ella estaba enamorada de su novio Lucca Bardelli. A partir de la separación, todo puede cambiar.

Fuente: Ciudad.com