Iván De Pineda reemplazaría a Marley en la conducción de los Martín Fierro

Los premios Martín Fierro enfrentan cambios en su organización tras la baja de sus conductores.



En las últimas semanas se confirmó que Marley sería el encargado de conducir la entrega de premios junto a Susana Giménez, sin embargo se dio de baja. Por su parte, la diva aseguró que se bajaría si Vero Lozano tenía momento destacado en el evento.



El motivo por el que el conductor no estaría presente en los Martín Fierro es porque todavía se encuentra en Colombia realizando las grabaciones de ‘Expedición Robinson’ que están atrasadas. Otros de los motivos que se creen es que Telefe habría decidido no exponer al conductor tras las denuncias por abuso sexual que enfrentó en los últimos días.



Tras la baja de Marley, el canal pensó en otro conductor para llevar a cabo el evento del próximo 9 de julio en el Hotel Hilton. Nancy Duré aseguró que Iván De Pineda sería el nuevo anfitrión de la entrega de premios. “Hay un nombre que estaría acordado, él tiene que resolver cuestiones de agenda, si él puede resolver esas cuestiones, es inobjetable”, aseguró la periodista en ‘Socios del Espectáculo’.



Además, en el programa opinaron sobre el rol que ocuparía Iván en los premios. “Es el mejor, me encanta”, expresó la panelista Mariana Brey. Por otro lado, Adrían Pallares fue crítico con el conductor. “Y después reparten las almohadas para dormir un rato… la siesta que te pegas, ¡3 horas!”, comentó el periodista.



La presencia del modelo todavía no está asegurada y por ello hay otros nombres que giran en torno a los Martín Fierro. Una de las duplas que estaría en mente de Telefe es Rodolfo Barili y Cristina Pérez, también se habló de Verónica Lozano o Wanda Nara. Sin embargo, no hay nada confirmado. (NA)