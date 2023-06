La Joaqui se retira de los escenarios: ¿a qué se debe su estrés?

En uno de los mejores momentos de su carrera y en plenas grabaciones de reality de Telefe Got Talent, donde se desempeña como jurado, La Joaqui sorprendió a sus seguidores al anunciar que abandonaba las redes sociales y que se alejará de los escenarios por un tiempo por “estrés traumático”.Según aseguraron en Intrusos, el mal momento de la cantante se debería a una posible estafa por parte de las personas que la representaban, que no le estarían liquidando lo que le correspondía como artista. “Ya está siendo asesorada por otro representante. Esto la puso muy mal e iniciaría acciones legales”, aseguraron.“Trato de hacer cosas genuinas. Siempre es más fácil decir ‘mis niños se drogan porque escuchan a La Joaqui’”, afirmó la artista, que recibe muchas críticas por el contenido de sus letras.La Joaqui también contó como la cantante Cazzu la ayudó a recuperar su carrera, pero también su vida al darle el apoyo para salir de una relación en la que había violencia de género: “Nos conocimos hace un montón de años, ella me acompañó. Yo tenía una relación bastante explosiva, pasada de violencia, yo no estaba pudiendo lidiar ni salir de ella. No tenía casa, trabajo, ingresos. No podía volver a lo de mi abuela porque era una piba grande con dos hijas”.“Un día la llamé y le dije ‘creo que me voy a morir de tristeza’. Me sacaron un ovario, por un quiste enorme, que creo que fue todo lo que no decía”, dijo La Joaqui en otra entrevista.