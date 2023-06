Revelan el supuesto motivo de la separación de Karina Jelinek y Flor Parise

La panelista televisiva Estefi Berardi reveló información acerca de la sorpresiva separación de Karina Jelinek y Flor Parise. Los “muchos celos” habrían sido el detonante.“Hace poco ella había blanqueado su relación con Florencia mostrándose a los besos en el cumpleaños de Belén Francese si no me equivoco”, contextualizó Pampito sobre la modelo.“A mí lo que me dijeron es que se celan mucho”, lanzó por su parte la panelista del programa de Ciudad Magazine y Pampito detalló: Sí, sobre todo Florencia”.“Ellas tenían un acuerdo en la pareja como que habían cosas que estaban permitidas y cosas que no. Dentro de esa libertad que estaba hablada, igual se celaban”, explicó Estefi al final.