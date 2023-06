La Joaqui se retira de los escenarios por tiempo indeterminado: los motivos

La Joaqui anunció que se retira de los escenarios por un tiempo indeterminado y preocupó a sus seguidores con un alarmante posteo. Además, tomó una drástica decisión: eliminó todo el contenido de sus redes sociales.“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, expuso en una historia de Instagram.La situación sorprende, ya que la autora de ‘Butakera’ venía de lanzar un nuevo tema junto a Callejero Fino, “0$”, una fusión de rap y rkt. La canción incluso tuvo una gran repercusión, alcanzando 1.303.167 visualizaciones en YouTube. La Joaqui y Callejero Fino ya habían lanzado “LATI2″, el 24 de mayo pasado, que ya tiene más de un millón de reproducciones en Youtube. Y, gracias a la increíble química que generaron, se animaron a sorprender a su público con una nueva colaboración.Además, la joven fue vista días atrás grabando un video junto a Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner. Por último, la artista también tiene grabaciones pendientes con el programa Got Talent, planificadas para los próximos días. La Joaqui venía de presentarse semanas atrás en Paraguay, momento que incluso le generó un grato recuerdo ya que la artista afirmó sentirse contenta por la recepción del público.El posteo no pasó desapercibido entre los seguidores de la artista urbana, quienes rápidamente se volcaron en las redes sociales para enviarle fuerzas y alentarla para que regrese pronto a la música. “Las butaqueras de luto por el posteo de La Joaqui”, “Qué será de mi vida sin sus temas”, “No puede ser esto, no va a cantar más”, “Qué le hicieron, pobre”, “Nos representa a todos cuando atravesamos una crisis” y “Ojalá que esté bien”, fueron algunos de los mensajes que coparon Twitter.