Morena Rial a su padre: “Voy a hacer que tu nieto te odie como yo”

Espectáculos Morena Rial reveló picantes pormenores de su intimidad

La mediática Morena Rial reveló cuál fue la dura advertencia que le dijo a su papá, el periodista Jorge Rial, antes de bloquearlo y distanciarse por una nueva pelea.More fue entrevistada por un movilero de LAM (América) quien le preguntó sobre su relación con su padre y cómo esto repercutía, además, en el vínculo con su hijo. “¿Vos te pensás que cuando volvió de Colombia lo vio aunque sea 20 minutos?”, le consultó la joven al periodista.“Eso te dolió”, le dijo el movilero. “Es mi hijo. Mi hijo pregunta por su abuelo, pero ya se va a olvidar. Que no se preocupe”, aseguró la mediática.“Mi último mensaje hacia él fue ‘como yo te odio, voy a hacer que el nene te odie a vos también’”, aseguró y dio detalles sobre lo quebrada que está su relación.De acuerdo a su relato, el enojo de More hacia su Jorge habría comenzado desde que él pidió que no la invitaran a programas de televisión.“Que no me dé más de baja y nos vamos a empezar a llevar un poquito mejor porque potencial tengo”, afirmó la mujer.“Mis respetos al karma y a la vuelta de la vida. Pero si el karma y las vueltas de la vida no se apuran, me las cobro sola”, arremetió.“Me pudre demasiado que quiera manejarme o que menosprecie a la gente que me rodea cuando a él yo creo que lo rodean mafias. Si él dice que mi entorno es delincuente, yo digo que su entorno es mafioso”, continuó.