Video: el fuerte cruce entre Coti de Gran Hermano y Cora Debarbieri

Coti Romero fue convocada por el programa EAT, que conduce Diego Ramos los fines de semana por América. Sin embargo, la entrevista no pudo prosperar por un fuerte cruce entre la ex participante de Gran Hermano y la periodista Cora Debarbieri.La panelista quiso indagar por las campañas que están haciendo otros participantes de Gran Hermano para que los convoquen, al igual que a ella, para formar parte del Bailando 2023. Pero, muy enojada, Coti respondió y atacó a la panelista, acusándola de no estar informada, tal vez copiando lo que ocurrió con Julieta Poggio, que hace pocos días salió a contestarle a la periodista Ana Laura Román.“Vos la otra vez dijiste que yo le había tirado mierda a Juliana. ¿Para qué me preguntás eso? Yo sé que ustedes son los que hacen las preguntas, pero quiero preguntarte algo: ¿Quiero saber si eso lo soñaste o dijiste ‘todos mis años trabajando no me sirven de nada y voy a inventar algo de Coti Romero? Porque jamás dije nada de eso y, de hecho, tengo la mejor con Juliana”, se quejó la correntina.

Entonces, la panelista respondió: “¿Estás segura que dije eso? Yo dije que vos y otros chicos de Gran Hermano veían como medio cartonero las postulaciones de Juliana y Reverdito. Esa palabra la puse yo, no la puse en tu boca. A veces está bueno ver y no sólo guiarse por lo que te cuentan”.Pero Coti, sin bajar el tono, respondió: “¿Por qué pensaste que yo dije eso? Para mí está re bien que se postulen. Está bueno que hagas tu trabajo y te informes. Yo no dije eso”.“Ah, bueno, clases de periodismo con Coti Romero. Yo te recomiendo que mires el programa y te fijes cómo están puestas las palabras”, insistió Cora, quien destacó que la ex Gran Hermano tiene “un problema de interpretación”.“Si querés hacer la nota buena onda perfecto, pero si querés pasar a otro nivel también paso, como vos quieras. Te doy la posibilidad que elijas. Parece que este va a ser el personaje que uses en el Bailando. Es que para mí no tenés razón. Igual, no hice hincapié en vos, sino en varios de los ex Gran Hermano. No te pongas en el centro de todo porque no lo estás. Y mirá que yo no voy al Bailando, asique conmigo vas a perder, te aviso por las dudas”, siguió la periodista.Para cerrar, intervino el conductor, Diego Ramos: “Quedó claro. No se entendieron, pero ambas fueron escuchadas. No es necesario llegar a un escalón de violencia o nada por el estilo”.