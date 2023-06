Morena Rial reveló picantes pormenores de su intimidad

Morena Rial reveló en medio de una ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus fanáticos, cuándo fue la última vez que estuvo con alguien y adelantó detalles de la página con contenido erótico a la que se unirá.“¿Ultima vez que. . .?”, le consultaron y la influencer contestó: “La verdad es que me gustaría decirte que la semana pasada, que hace dos días o tres, pero yo creo que desde marzo; pasa que cuando queres a una persona ocurren estas cosas”.“¿Cuál fue el hombre que más te hizo sufrir?”, indagaron luego sus seguidores y la hija de Jorge Rial aseguró que estuvo muy enamorada y no del padre de su hijo, Facundo Ambrosioni: “Creeme que hay uno peor que el innombrable”.Morena Rial contó que se unirá a Only Fans y adelantó a través de su cuenta oficial de Instagram cuándo lo hará: “Hace un ratito se fue mi amiga, me contó y explicó todo. Así que supongo que en estos días lo vamos a activar”.“Para los haters que tienen ganas de bardear, se lo pueden meter por el culo y si van a querer entrar a chusmeat me van a tener que pagar. Así que les mando dos besitos porque tres es mucha plata y seguro no les alcanza”, advirtió picante.