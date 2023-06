Luciana Rubinska y sus días “en el paraíso”: fotos y video

Luciana Rubinska, la periodista de ESPN y C5N, cautivó a sus seguidores con su belleza. Esta vez se mostró al natural y con mucha sensualidad desde Aruba.La pequeña isla del Caribe holandés frente a las costas de Venezuela, tiene un clima seco y soleado, playas claras y un oleaje suave. Allí, la comunicadora se filmó y fotografió en distintas situaciones. Primero mostró lo que fue el viaje y al final del video se la puede ver ingresando al mar.Luego se mostró disfrutando del “paraíso” en traje de baño, caminando por la playa, sobre una moto de agua y disfrutando del mar.Finalmente, dio cuenta de que uno de los motivos del viaje fue participar de una maratón de cinco kilómetros. “Estoy muy contenta por haber corrido mi primera 5k. Cuando te digan que no estás preparado o se burlen por contar tus pequeños grandes logros, no escuches a nadie, lo único que importa es disfrutar del camino y estar orgullosos de esos pasos gigantes”, escribió. .“Repito hasta el cansancio que los placeres se educan y que es muy gratificante sentir cómo uno va progresando y animándose. Atrás quedó una vida sedentaria que, cuando la observo a la distancia, me alegro de haberle dejado atrás, afirmó.