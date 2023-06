Convocó a dos ex Gran Hermano para un video y bailó mostrando la ropa interior

Tras haber convocado a Julieta Poggio para participar en el videoclip de su tema “Mal Ahí”, Flor Vigna decidió convocar nuevamente a ex concursantes de Gran Hermano.Flor llamó a Daniela Celis y Thiago Medina para aparecer en el video de su nuevo tema “Rumba”, aunque la participación de la pareja surgida de Gran Hermano fue mucho más modesta que la de Poggio.Daniela y Thiago sólo aparecieron entre un grupo de gente, como si estuvieran bailando en un boliche el tema de Vigna con Kaleb Di Masi."Sale el videoclip RUMBA. Esto va a ser un FUEGO, pues nuestros protagonistas rompieron todo”, escribió la cantante, que dejó su rol en la obra teatral El Divorcio para dedicarse de lleno a su música.“La admiro desde antes de entrar a la casa y cuando me llegó la oportunidad de trabajar con ella, no podía creer, estaba saltando en una pata”, dijo Pestañela, durante la grabación del video que se hizo en las instalaciones donde funciona el espectáculo Fuerza Bruta, que casualmente tuvo como invitada a Julieta Poggio durante algunas funciones.

“Queremos verlos bien libres bailándose TODOOO. Lo importante es el 3 2 1 y que explote. Vale hacer tu propia versión ó flashear con make up, lo que quierassssss. Vamos a estar viendo todos sus videos y compartiendo los que tengan más garra”, motivó Flor Vigna junto a una osada filmación.