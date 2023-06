El impactante cambio de look de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini fue convocada por la revista Elle para posar en la portada de la publicación y se animó a un jugado cambio de look. A sus cejas rubias, la joven actriz y cantante le sumó una cabellera pelirroja y muy corta.La hija de Catherine Fulop se puso un calzoncillo, una musculosa blanca y una campera de cuero oversize para aparecer en la portada de la publicación. Según explicó, el look es parte de un personaje creado especialmente para la producción."¡Amé toda esta producción! ¡Eres una atrevida! Te amo", le dedicó su madre en redes sociales, donde la joven publicó varias de las imágenes que salieron en la revista.Hace dos días, Oriana también llamó la atención en sus redes sociales cuando le dedicó una sentida carta a su novio, el futbolista de la Selección Argentina, Paulo Dybala, que perdió la final de la Europa League con la Roma de Italia, frente al Sevilla de España."Posteo de apreciación a una de las personas más perseverantes, talentosas y profesionales que conozco. No suelo escribir estas cosas acá, porque prefiero decírtelas en la cara, pero tengo la necesidad de compartir el orgullo que siento por vos y la emoción que me da ver todo el esfuerzo que te lleva a finales como la de ayer", escribió Oriana."Tengo poca idea de fútbol, a decir verdad, pero siento que ayer brillaste y eso no va a cambiar, aunque el resultado no haya sido el que querías. Sos un ejemplo enorme para mí y estoy segura que para muchas otras personas más allá afuera. Hoy sentís que perdiste, pero como te dije muchas veces, sos un ganador en esta vida porque podés vivir de lo que amás; y hacerlo de una manera tan increíble, no es un privilegio que se puedan dar muchos. Te amo, te felicito, y te voy a bancar en todas las finales y partidos que te queden por jugar, aunque a veces el resultado nos haga llorar, o mejor aún, festejar”, le dedicó a Dybala.