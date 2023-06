Ivana Nadal posó con una bikini blanca cavadísima y toda mojada

Instalada en Tulum, México, Ivana Nadal no descuida ni un segundo su rol como referente de moda y tendencias y no deja de compartir sus mejores apuestas fashionistas en sus redes sociales.Fanática del verano y las temperaturas altas, la influencer se fotografió desde el mar Caribe con una microbikini off white que dejó a sus seguidores impactados. Se trata de un traje de baño de dos piezas diminuto con corpiño con taza y bombacha colaless ultracavada.Con el pelo peinado hacia atrás y un make up no make up, la modelo posó para las fotos y llegó a coleccionar casi 12 mil “Me gusta” en tan solo una hora. “Estrenamos la 2da... ¿la viste?”, escribió en el pie de foto de la publicación, sembrando misterio entre sus poco más de 2 millones y medio de seguidores de Instagram.