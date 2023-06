Camila Homs confesó que está en pareja y estallaron los rumores

La modelo podría arruinar su acuerdo millonario con el futbolista del Atlético de Madrid

Camila Homs volvió a apostar al amor a casi dos años de su separación de Rodrigo De Paul, que se encuentra felizmente en pareja con la cantante Tini Stoessel. En una reciente entrevista, la modelo confirmó que ya está sola y su sonrisa dejó en evidencia la felicidad que siente. “Estoy muy bien, acompañada, tranquila, disfrutando y relajada”, remarcó.Aunque no quiso mencionar al hombre que conquistó su corazón, todo indica que sería José Sosa, el jugador de Estudiantes de La Plata. En abril habían sido vistos a los besos en un boliche y al poco tiempo comenzaron a seguirse en Instagram.La pareja podría oficializar en la pista del Bailando 2023, donde Homs debutará como participante. Aunque no estaba muy convencida de sumarse al programa de Marcelo Tinelli, sus amigos, familiares y la agencia, en la cual trabaja, la alentaron a que se anime, y el buen cachet que logró acordar hizo que todo fuera más fácil a la hora de firmar el contrato.Camila Homs aceptó ir al Bailando 2023. Sin embargo, su participación pone en riesgo el acuerdo millonario que tiene con Rodrigo De Paul, el papá de sus dos hijos. En caso de no cumplir con su palabra, el futbolista podría recurrir a la vía legal y la paz que respiran desde hace meses se transformaría en un gran calvario.El año pasado, luego de establecer una suma de cuota alimentaria por Francesca y Bautista, la modelo planteó una serie de exigencias que él estuvo dispuesto a cumplir para ponerle punto final al escándalo. “El acuerdo final es el 10% del sueldo neto de Rodrigo. Dos departamentos en Puerto Madero. Una suite en un hotel. Dos autos y sus renovaciones. 150.000 dólares en una cuenta y cada 45 días, un viaje a Europa”, divulgó Ángel De Brito en LAM.Los ensayos del programa de Marcelo Tinelli le impedirían trasladarse a España como habían acordado con De Paul, lo que podría desencadenar un gran enojo en el deportista del Atlético de Madrid. Ahora Homs solo tiene dos opciones: llamarlo para pedirle una excepción en lo que dure el reality o convertirse en una de las primeras eliminadas.